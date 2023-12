Dopo la due-giorni di Champions League, oggi si chiude la fase a gironi anche nelle altre due coppe europee. In Conference League la Fiorentina fa visita al Ferencvaros di Stankovic alle ore 18.45, quando la Roma gioca in casa col Sheriff Tiraspol in Europa League, la stessa competizione dell'Atalanta, impegnata sul campo del Rakow alle ore 21.



Domani è già tempo di Serie A con l'anticipo di campionato Genoa-Juventus.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 14 dicembre 2023.