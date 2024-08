Le prime pagine dei giornali di oggi, giovedì 29 agosto 2024 GALLERY

Ilè ancora aperto e tiene sempre banco, mae alle 21sul campo del Puskas Academy in Ungheria.Stasera si gioca anche in Spagna: alle 19e alle 21:30Domani il ct dell'Italia,contro Francia e Israele.E, prima della sosta per le nazionali, parte la terza giornata di campionato in. Sabato si giocano Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari,. Domenica sono in calendario Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e

dei giornali in edicola oggi, giovedì 29 agosto 2024.