Il Milan già pronto per il campionato aspetta l'arrivo di De Ketelaere, l'all in della Roma su Wijnaldum e Belotti, il mercato della Juve tra l'ansia per Pogba e il riaffacciarsi della vecchia idea Milinkovic-Savic. E poi il calcio estero, con il Psg vincitore della Supercoppa di Francia, ma non solo. Questo e molto altro nelle prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 1 agosto.