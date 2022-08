La prima giornata di campionato domina la scena: dopo le vittorie di Milan e Inter, arrivano i successi di Roma, Lazio e Fiorentina in attesa del debutto di Juventus e Napoli questa sera. All’estero c’è il debutto vincente di Gattuso e Ancelotti nella Liga (vincono di misura sia il Valencia che il Real), ma domina la lite in Premier tra Antonio Conte e Thomas Tuchel nel derby di Londra tra Tottenham e Chelsea. Spazio anche al calciomercato e agli altri sport, con gli Europei di nuoto a Roma sempre in primo piano grazie a una pioggia di medaglie per gli atleti azzurri.



