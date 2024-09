, aperta venerdì dalle vittorie negli anticipi diprima della sosta per le Nazionali. Dopo la delusione di Euro 2024,venerdì al Parco dei Principi di Parigi e poi lunedì 9 settembre con Israele sul campo neutro di Budapest in Ungheria.Il calciomercato estivo si è chiuso, ma è ancora possibile ingaggiare i giocatori che erano già svincolati prima del 31 agosto:dei giornali in edicola oggi, lunedì 2 settembre.