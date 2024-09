Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 23 settembre 2024 GALLERY

Stasera il posticipoe dal pareggio del Napoli sul campo della Juventus oltre ai successi di Roma e Fiorentina contro Udinese e Lazio, senza dimenticare ilMartedì si giocano anche Lecce-Sassuolo e Cagliari-Cremonese, mercoledì sono in calendario Pisa-Cesena, Udinese-Salernitana e ilsul campo neutro di Amburgo in Germania,

Intanto stasera si gioca anche in Portogallo (), Spagna (), Turchia () e Serie C con tre gare nel girone B:dei giornali in edicola oggi, lunedì 23 settembre 2024.