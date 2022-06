Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al mercato. A partire dalla Juventus, con la richiesta da 100 milioni di euro per de Ligt e l'affare Di Maria, vicino alla chiusura. Il Milan cerca rinforzi, oggi o domani arriverà Origi, mentre Pioli ha dato l'ok per Asensio. In casa Inter mercoledì è il giorno di Lukaku, in settimana potrebbe arrivare l'addio di Skriniar. E poi la Roma, con il pugno duro con Zaniolo e il mercato del Torino, con le idee Joao Pedro e Maggiore.