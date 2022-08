Il Napoli si ferma con la Fiorentina e la Serie A vede sei squadre in testa alla classifica: con gli uomini di Spalletti ci sono Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Mercato alle battute finali: tra le società più attive ci sono il Milan, in chiusura per il doppio colpo in difesa e a centrocampo, e la Roma, con gli arrivi di Camara e Belotti, mentre la Juve spinge per portare Paredes a Torino. Spazio poi ai risultati dei campionati esteri, con le vittorie di Real, Barcellona e Psg. In Premier colpaccio del Manchester United, che si assicura Antony versando 100 milioni nelle casse dell’Ajax.



