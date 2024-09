Stasera il posticipo. Caratterizzata dalle vittorie di tutte le big:Mercoledì sono in calendarioospitando i gallesi del TNS, poi ci sono ancheIntanto oggi si gioca anche in Inghilterra (), Spagna (), Portogallo (), Turchia (), Serie B () e Serie C con

dei giornali in edicola oggi, lunedì 30 settembre 2024.