Ripartenza per le big di Serie A e fari puntati sempre sul mercato. Milan a caccia del colpo sula trequarti, con le idee Dybala, Ziyech e De Ketelaere sempre più vive; Juve in attesa dell'arrivo di Paul Pogba e Roma pronta alla nuova stagione dopo l'arrivo nella Capitale del tecnico Mourinho. Spazio anche agli altri sport, con l'impresa dell'azzurro Jannik Sinner, approdato ai quarti a Wimbledon, e la vittoria della Ferrari di Carlos Sainz nel Gp di Silverstone in Formula 1.



Nella nostra GALLERY tutte le prime pagine dei giornali in edicola oggi lunedì 4 luglio 2022.