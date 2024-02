Prime pagine 5 febbraio: potere Inter alle stelle, fuga per la vittoria. Juventus, più di così...

Il giorno dopo il derby d'Italia. Domenica sera a San Siro l'Inter ha vinto 1-0 lo scontro diretto per lo scudetto con la Juventus e allunga al primo posto in classifica con 4 punti in più e una partita giocata in meno. Il 28 febbraio la squadra di Simone Inzaghi recupererà il turno casalingo con l'Atalanta, che ieri ha strapazzato la Lazio. Intanto sabato prossimo la capolista gioca sul campo della Roma, che stasera gioca in casa con il Cagliari del grande ex Ranieri per il posticipo che chiude la 23esima giornata di campionato in Serie A. Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 5 febbraio 2024.