Il posticipo Fiorentina-Milan ha chiuso la settima giornata di campionato in Serie A, che vede il Napoli di Conte ancora primo in classifica.Ora c'è la seconda sosta stagionale per le nazionali, con l'Italia di Spalletti impegnata contro Belgio (giovedì 10 ottobre a Roma) e Israele (lunedì 14 ottobre a Udine) in Nations League.dei giornali in edicola oggi, lunedì 7 ottobre 2024.