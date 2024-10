Con le gare di stasera in Nations League si chiude la seconda sosta stagionale per le nazionali, con l'Italia di Spalletti opposta prima al Belgio e poi a Israele.Sabato riparte la Serie A con due anticipi dell'ottava giornata di campionato alle ore 15: Como-Parma e Genoa-Bologna, poi alle 18 c'è Milan-Udinese e alle 20.45 Juventus-Lazio.Domenica il lunch match è Empoli-Napoli, alle ore 15 si giocano Lecce-Fiorentina e Venezia-Atalanta, alle 18 c'è Cagliari-Torino e alle 20.45 Roma-Inter.Lunedì sera si chiude con il posticipo Verona-Monza.dei giornali in edicola oggi, martedì 15 ottobre 2024.