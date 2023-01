Il calcio monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani. Archiviata la penultima giornata d'andata nel campionato in Serie A, oggi è tempo di Coppa Italia con il testa-coda tra Napoli e Cremonese. Domani c'è il derby Milan-Inter a Riad in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Giovedì torna la Coppa Italia con Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 17 gennaio 2023.