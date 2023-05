E' arrivato il grande giorno. All'indomani di Real Madrid-Manchester City, oggi si gioca il derby Milan-Inter, valevole per l'andata dell'altra semifinale di Champions League. Il ritorno è in programma sempre a San Siro martedì prossimo, quando si deciderà chi andrà in finale sabato 10 giugno a Istanbul.



Domani tocca alle altre tre squadre italiane impegnate nelle altre due competizioni europee, sempre nell'andata delle semifinali: Fiorentina-Basilea in Conference League (con West Ham-AZ Alkmaar), Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen in Europa League (tutte alle ore 21).

