Dopo il pareggio dell'Inter con la Real Sociedad e la vittoria del Napoli sul Braga (entrambe le squadre italiane si sono qualificate agli ottavi di finale come seconde), stasera tocca a Lazio e Milan tenere alta la bandiera tricolore in Champions League. I biancocelesti hanno già in tasca la qualificazione, ma battendo l'Atletico a Madrid possono superare al primo posto la squadra allenata da Simeone. La situazione è molto più complicata per i rossoneri, obbligati a vincere in casa del Newcastle sperando che il Borussia Dortmund (già qualificato) batta il PSG.



Giovedì tocca a Roma (in casa col Sheriff Tiraspol) e Atalanta (sul campo del Rakow) in Europa League, mentre la Fiorentina fa visita al Ferencvaros in Conference League.

