L'Inter mette la freccia e contro il Bologna al Dall'Ara proverà il sorpasso al Milan nella lotta scudetto. Inzaghi prova anche a blindare il proprio futuro mentre in casa rossonera il signing con il fondo Investcorp anima strategie e mercato. Anche per la Juventus, il tema caldo è il rinforzo in attacco fra Di Maria e Zaniolo.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 27 aprile.