Dopo la serata agrodolce con la vittoria dell'Inter sul Benfica a San Siro e la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid al Maradona, oggi tocca a Milan e Lazio tenere alta la bandiera italiana in Champions League. Entrambe le squadra sono impegnate in trasferta: i rossoneri in Germania col Borussia Dortmund, i biancocelesti in Scozia contro il Celtic.



Giovedì è la volta di Atalanta, Roma e Fiorentina. In Europa League i bergamaschi fanno visita allo Sporting di Lisbona in Portogallo, mentre i giallorossi ricevono gli svizzeri del Servette all'Olimpico. Turno casalingo anche per i viola in Conference League contro gli ungheresi del Ferencvaros.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 4 ottobre 2023.