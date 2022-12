Il Mondiale in Qatar decreta le prime due semifinaliste dopo il successo di Croazia e Argentina ai calci di rigore contro Brasile e Olanda. Oggi riflettori puntati su Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia per completare il quadro. La stampa sportiva italiana e non solo dà spazio anche al caso D’Onofrio-Trentalange e al calciomercato, con la situazione di Smalling che intriga Inter e Juve.



