Tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il Corriere dello Sport apre con 'Juve a reazione', dopo la delusione in Coppa Italia cambiano i piani: uno tra Pogba e Milinkovic, Di Maria e Perisic. Per Tuttosport il primo nome nella lista bianconera è quello di Paul Pogba, 'salto avanti' titola in prima pagina. Primi contatti tra Nedved e il giocatore che vuole tornare a Torino. La Gazzetta dello Sport si sposta sulla lotta scudetto: 'Derby pigliatutto' quello tra Milan e Inter; Supercoppa, Coppa Italia e scudetto: Milano ha già vinto.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 14 maggio 2022