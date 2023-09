Ci (ri)siamo. Archiviata la sosta per le nazionali con la vittoria dell'Italia di Spalletti contro l'Ucraina nelle qualificazioni a Euro 2024, oggi riprende il campionato in Serie A con due big match: Juve-Lazio alle ore 15 e il derby Inter-Milan alle 18, poi alle 20.45 il Napoli campione in carica fa visita al neo-promosso Genoa.



Domenica spiccano Fiorentina-Atalanta alle ore 18 e Roma-Empoli alle 20.45.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 16 settembre 2023.