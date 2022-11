I Mondiali in Qatar e il calciomercato animano le prime pagine dei quotidiani sportivi.

Occasioni da derby.

Inter, largo ai giovani: subito il centrocampista statunitense Musah (Valencia), il difensore italiano Scalvini (Atalanta) per l'estate.

Milan sull'attaccante esterno marocchino Ziyech (Chelsea) e sul centrocampista francese Aouar, in scadenza di contratto a giugno col Lione e già nel mirino della Roma.



La Juventus cerca un esterno sul mercato: chiesto in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta il nazionale danese Maehle, in ballo anche Holm (Spezia) e Singo (Torino). Questi ultimi due club sono coinvolti nel presente e nel futuro dell'attaccante Nzola.

