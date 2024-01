Prime pagine 27 gennaio: la Juventus non esclude il ritorno di Agnelli

Dopo l'anticipo vinto dal Torino a Cagliari, dove si piange la scomparsa di Gigi Riva, oggi prosegue la 22esima giornata di campionato in Serie A. Giocano in casa Atalanta, Juventus e Milan rispettivamente contro Udinese, Empoli e Bologna. Domenica spiccano Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter, lunedì si chiude con il posticipo della Roma sul campo della Salernitana ultima in classifica.



Oggi si gioca anche in Coppa d'Africa (i primi due ottavi di finale Angola-Namibia e Nigeria-Camerun), Francia (in Ligue 1 spicca la trasferta del Monaco sul campo del Marsiglia di Gattuso), Germania (in Bundesliga continua la sfida a distanza fra Bayern e Leverkusen), Spagna (in Liga con Las Palmas-Real Madrid e Barcellona-Villarreal), Inghilterra (in FA Cup col Brighton di De Zerbi impegnato sul campo dello Sheffield United e Fulham-Newcastle), Portogallo (la finale di coppa di lega Braga-Estoril), Serie B e Serie C.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 27 gennaio 2024.