Dopo il giro di boa nella fase a gironi delle tre coppe europee, torna in campo la Serie A con la decima giornata di campionato. Gudmundsson ha deciso l'anticipo di ieri sera tra il Genoa di Gilardino e la Salernitana di Filippo Inzaghi.



Oggi si chiude con Juve-Verona, domenica con i big-match Inter-Roma (con Lukaku in campo e l'altro grande ex nerazzurro Mourinho in tribuna per squalifica) e Napoli-Milan. Infine c'è il posticipo di lunedì sera tra Lazio e Fiorentina.



All'estero oggi spicca il Clasico spagnolo Barcellona-Real Madrid (ore 16.15), domani alle 16.30 c'è il derby di Manchester tra United e City.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 28 ottobre 2023.