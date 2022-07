, affare fatto: il belga arriva in Italia dal Bruges per 32 milioni di euro più altri 3 milioni di bonus e una percentuale del 12,5% sulla plusvalenza di una futura rivendita a oltre 35 milioni. Subito visite mediche e firma del contratto fino a giugno 2027, da martedì sarà a disposizione di Pioli., che gli offre un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione: il Sassuolo non chiude la porta alla sua cessione e chiede 30 milioni a De Laurentiis., ma prima Pinto deve cedere Felix e Shomurodov.Il ct dell'Italia Under 21, Nicolato sul passaggio dell'attaccante Lucca dal Pisa all'Ajax: "Bene, crescerà in fretta".L'agente del difensore olandese dell'Ajax,dei giornali in edicola oggi, sabato 16 luglio 2022.