primissimo in classifica ha aperto la 25esima giornata di campionato in, la sesta nel girone di ritorno. Che prosegue oggi con altre tre partite:(ore 15),(18) e(20.45).Domenica si riparte alle ore 12.30 con, uno scontro diretto per la salvezza così comealle 15. Alle 18a San Siro, poi alle 20.45all'Olimpico.Lunedì si chiude con i due posticipi(ore 18.30) e(20.45).dei giornali in edicola oggi, sabato 4 marzo 2023.