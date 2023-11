Dopo l'anticipo di venerdì sera vinto dal Bologna contro la Lazio grazie al gol di Ferguson, oggi si giocano altre tre gare valevoli per l'undicesima giornata di campionato in Serie A: alle ore 15 il Napoli campione d'Italia fa visita alla Salernitana di Inzaghi; alle 18 impegno in trasferta anche per l'Inter prima in classifica, attesa a Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini; alle 20.45 il Milan riceve l'Udinese a San Siro. Domenica sera c'è la sfida Fiorentina-Juventus.



Oggi si gioca anche all'estero, dove spiccano le partite Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Newcastle-Arsenal e Real Sociedad-Barcellona.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 4 novembre 2023.