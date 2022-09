La quarta giornata di Serie A termina con l’1-1 tra Bologna e Salernitana e con il 3-1 dell’Atalanta sul Torino, che proietta la Dea in testa al campionato con la Roma. Il mercato si chiude con gli ultimi colpi, per le big e non solo. La Juve cede Arthur e Zakaria, il Milan ufficializza Vranckx e Dest e l’Inter accontenta Inzaghi con Acerbi in difesa. Operazioni sul gong anche all’estero, dove il Chelsea ingaggia Aubameyang, il Barcellona prende Marcos Alonso e Bellerin e il Benfica chiude per Draxler.



