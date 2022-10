La Serie A è protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. Allegri punta tutto su Lisbona, formula Kean: la Juve pre Benfica sfida l'Empoli e insiste sul giovane attaccante, stasera staffetta tra Vlahovic e Milik. Sotto esame chi deve svoltare: da Cuadrado a Paredes.



"La Superlega si farà": parola di Bernard Reichart, nuovo amministratore delegato della società che si occupa del progetto. "Serve una riforma, tutti lo sanno. Format aperto, senza posti fissi". Ma è rivolta in Spagna e Germania. La Liga minaccia lo sciopero, il Bayern e i club tedeschi: "Tentativo già fallito".



Gerry Cardinale e il Diavolo americano, il mio super Milan: i rinnovi (inseguire l'eccellenza tenendo a ogni costo Leao e Pioli), lo stadio (scuotere il club subito, la priorità è l'impianto di proprietà), alleanze (dal baseball a LeBron James, si espande la rete di RedBird).



Inter, Inzaghi ha deciso: no Lukaku a Firenze. Calhanoglu e Mkhitaryan per continuare la rimonta in classifica.

L'allenatore dell'Udinese, Sottil: "Mio figlio (ora alla Fiorentina, ndr) sogna il Torino".



Cristiano Ronaldo fuori rosa al Manchester United.

Golden Boy: si annuncia il vincitore oggi a Palermo.

