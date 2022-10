TUTTO NELLA NOSTRA RASSEGNA STAMPA: GUARDA LA GALLERY

Aperture dei quotidiani riservate al giovedì di coppe, chiuso con tre successi delle squadre italiane. La Fiorentina strappa la qualificazione al turno successivo di Conference, mentre per Lazio e Roma ci sarà da attendere l'ultima giornata per capire se proseguirà l'avventura in Europa League. Spazio poi ai possibili cambiamenti sulla panchina della Juve eche ha coinvolto il difensore, accoltellato e ricoverato al Niguarda. All'estero, ancora attenzione sul disastro Barcellona, eliminato dalla Champions, e sul rinnovo di Vinicius con il Real.