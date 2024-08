Calciomercato

In attesa dell'inizio della Serie A, tiene banco il calciomercato.Sullo sfondo ci sono le ultime amichevoli pre-campionato: ieri sera a San Siro c'è stata la seconda edizione delStasera a Varsavia in Polonia si gioca laSempre oggi si disputano anche idei giornali in edicola oggi, mercoledì 14 agosto 2024.