Prime pagine 15 febbraio: Inter, Inzaghi firma stellata. Juventus, scatto Zaccagni

Dopo la due-giorni di Champions, oggi tocca a Conference ed Europa League. Per l'andata dei playoff si giocano Feyenoord-Roma (ore 18:45) e Milan-Rennes (21:00). In campo anche il Marsiglia di Gattuso con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.



Domani è già tempo di Serie A con due anticipi di campionato: alle ore 19 il Torino riceve il Lecce, poi alle 21 c'è il testa-coda tra Inter e Salernitana a San Siro, dove il nuovo allenatore Fabio Liverani debutta in panchina al posto dell'esonerato Filippo Inzaghi, fratello del tecnico nerazzurro Simone.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 15 febbraio 2024.