In attesa della ripresa con il derby d'Italia al vertice della classifica tra Juve e Inter, la Serie A osserva la terza sosta per le nazionali della stagione. Gli Azzurri di Spalletti giocano domani sera a Roma contro la Macedonia del Nord e lunedì in Germania a Leverkusen lo scontro diretto con l'Ucraina, decisivo per la qualificazione alla fase finale di Euro 2024.



Intanto stasera alle Finals ATP di Torino, dopo aver battuto il greco Tsitsipas e il serbo Djokovic, l'italiano Sinner sfida il danese Rune in quello che praticamente è uno spareggio per le qualificazioni alle semifinali.

