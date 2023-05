Dopo la finale di Champions League tra Inter e Manchester City in calendario sabato 10 giugno a Istanbul, stasera si definiscono anche quelle di Conference ed Europa League. Infatti sono in programma AZ Alkmaar-West Ham (andata 1-2), Basilea-Fiorentina (andata 2-1); Bayer Leverkusen-Roma (andata 0-1) e Siviglia-Juventus (andata 1-1).



Oggi si gioca pure in Inghilterra, dove c'è il recupero di Premier League tra il Newcastle terzo in classifica e il Brighton di De Zerbi (sesto).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 18 maggio 2023.