Archiviata la seconda sosta stagionale per le nazionali con la sconfitta dell'Italia a Wembley contro l'Inghilterra nelle qualificazioni a Euro 2024, è quasi già tempo di Serie A, pronta a tornare in campo per la nona giornata di campionato.



Sabato pomeriggio si riparte con i campioni d'Italia in carica del Napoli a Verona, a seguire l'Inter gioca a Torino e in serata la Lazio fa visita al Sassuolo.

Domenica si apre con Roma-Monza all'ora di pranzo e si chiude con la grande sfida tra Milan e Juventus a San Siro.



Lunedì ci sono due posticipi: Udinese-Lecce e il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli.

