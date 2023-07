La stagione 2023/2024 è già iniziata con le prime amichevoli e i turni di qualificazione in Champions, Europa e Conference League: oggi si giocano 30 gare valevoli per la terza coppa europea oltre ai Mondiali femminili.



Intanto impazza il calciomercato.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 20 luglio 2023.