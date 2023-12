Dopo le sorprendenti eliminazioni di Napoli e Inter in Coppa Italia per opera di Frosinone e Bologna, domani è già tempo di Serie A. Venerdì si giocano quattro anticipo della 17esima giornata di campionato, la terzultima nel girone d'andata: si parte alle ore 18.30 con Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa, poi alle 20.45 ci sono Monza-Fiorentina e Salernitana-Milan.



Intanto oggi si gioca nella Premier League inglese (il Brighton di De Zerbi fa visita al Crystal di Hodgson) e nella Liga spagnola: Betis-Girona, Cadice-Real Sociedad, Alaves-Real Madrid e Maiorca-Osasuna.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 21 dicembre 2023.