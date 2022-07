Il calciomercato monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. Dopo il colpo Dybala, la Roma tratta il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum del PSG. La Lazio di Lotito vuole rispondere: nel mirino il giovane Ilic del Verona e l'esperto Marcelo, terzino sinistro brasiliano svincolatosi a parametro zero dal Real Madrid. Voci anche su Mertens, che non ha rinnovato il contratto col Napoli, sempre più vicino a Kim.



"Bremer è meglio di de Ligt" per Petrachi, ex direttore sportivo del Torino. Allegri spinge per il ritorno di Morata alla Juve. Handanovic parla da capitano: "Inter più forte, Skriniar resti". Il Milan aspetta la risposta del Bruges per De Ketelaere.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 21 luglio 2022.