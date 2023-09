Archiviata la prima giornata della fase a gironi in Champions League con la vittoria del Napoli e i pareggi di Lazio, Milan e Inter, oggi tocca ad altre tre squadre italiane tenere alta la bandiera tricolore in Europa. Alle ore 18.45 la Fiorentina gioca in Belgio contro il Genk per la Conference League.



Stesso orario per la Roma in Moldavia con lo Sheriff Tiraspol in Europa League, dove è impegnata pure l'Atalanta, che alle ore 21 ospita i polacchi del Rakow a Bergamo.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 21 settembre 2023.