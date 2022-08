Il calciomercato è sempre protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi. La Juventus prepara un doppio colpo finale, i dirigenti bianconeri sono al lavoro per riportare in Italia dalla Francia due vecchie conoscenze della Serie A: l'attaccante polacco Milik (ex Napoli) del Marsiglia e il centrocampista argentino Paredes (ex Roma) del PSG.



Il Chelsea si butta su Leao: pronti 120 milioni di euro per l'attaccante portoghese, ma il Milan ha una strategia per resistere all'assalto. Inter, Inzaghi ha un piano per far vincere la Scarpa d'Oro a Lukaku.

'Il Gallo' Belotti è della Roma, a Napoli arriva Keylor Navas. Umtiti del Barcellona per il Lecce, Zirkzee dal Bayern al Bologna.



