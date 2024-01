Prime pagine 4 gennaio: Milan, Jovic non basta. Rabiot, la Premier è la Juve

Questa settimana si è aperto ufficialmente il mercato invernale 2024, che si chiuderà alle ore 20 di mercoledì 31 gennaio. Intanto si giocano le prime partite del nuovo anno solare. Dopo le vittorie in casa di Milan, Atalanta e Roma rispettivamente contro Cagliari, Sassuolo e Cremonese, stasera con calcio d'inizio alle ore 21 tocca alla Juventus scendere in campo per gli ottavi di finale in Coppa Italia: allo Stadium arriva la Salernitana, avversaria dei bianconeri anche domenica in campionato a campi invertiti.



Oggi si gioca anche in Inghilterra (Crystal Palace-Everton in FA Cup) e in Spagna con tre gare di campionato: Osasuna-Almeria, Siviglia-Athletic Bilbao e Las Palmas-Barcellona.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 4 gennaio 2024.