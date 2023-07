Dopo il pareggio con la Polonia, oggi l'Italia aspetta di conoscere chi incontrerà in semifinale agli Europei Under 19. Alle ore 21 si giocano Grecia-Islanda e Spagna-Norvegia: se vince la Norvegia sfiderà gli Azzurrini, che altrimenti se la vedranno con la Spagna.



Intanto in Serie A impazza il calciomercato in vista della prossima stagione.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 5 luglio 2023.