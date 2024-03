Prime pagine 11 marzo: Juve e Allegri, il grande boh. Pioli sorpassa e rilancia: 'Mi tengo il Milan'

Stasera il posticipo tra Lazio e Udinese chiude la 28esima giornata di campionato in Serie A, che ha visto il sorpasso del Milan sulla Juventus al secondo posto in classifica 16 punti dietro all'Inter, lanciatissima verso lo scudetto della seconda stella.



I nerazzurri giocano mercoledì a Madrid contro l'Atletico di Simeone per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League, il giorno dopo Barcellona-Napoli in programma martedì. Poi domenica sera a San Siro c'è Inter-Napoli per il passaggio di consegna del tricolore.

Giovedì si giocano Fiorentina-Maccabi Haifa in Conference; Slavia Praga-Milan, Atalanta-Sporting e Brighton Roma in Europa League.



Intanto stasera si gioca anche in Inghilterra (Chelsea-Newcastle), Spagna (Almeria-Siviglia) e Serie B (Sampdoria-Ascoli).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 11 marzo 2024.