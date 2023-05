Sampdoria-Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) chiude la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A.

Oggi è anche vigilia di Champions League, infatti domani a San Siro va in scena la semifinale di ritorno Inter-Milan: si riparte dal 2-0 dell'andata per i nerazzurri. Chi passa il turno va in finale a Istanbul sabato 10 giugno contro la vincente di Manchester City-Real Madrid (andata 1-1) in calendario mercoledì.



Giovedì sono in programma Basilea-Fiorentina (andata 2-1) in Conference League, Bayer Leverkusen-Roma (andata 0-1) e Siviglia-Juventus (andata 1-1) in Europa League.

Intanto stasera si gioca pure in Inghilterra (Leicester-Liverpool) e Spagna (Betis Siviglia-Rayo Vallecano).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 15 maggio 2023.