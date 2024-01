Prime pagine 22 gennaio: Vlajuvic, e adesso prendeteci! Serve la super-risposta dell'Inter

La Juventus vince 3-0 a Lecce e sorpassa al primo posto in classifica l'Inter, che (in attesa di recuperare il turno casalingo con l'Atalanta a fine febbraio), stasera gioca la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli a Riyad in Arabia Saudita.



IN CAMPO - Oggi si gioca anche in Coppa d'Africa (Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio, Guinea Bissau-Nigeria, Capo Verde-Egitto e Mozambico-Ghana), Inghilterra (il Brighton di De Zerbi in casa col Wolverhampton) e Spagna (a Granada scende in campo l'Atletico Madrid di Simeone, auro-rivale dell'Inter in Champions League).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 22 gennaio 2024.