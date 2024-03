Prime pagine 25 marzo: Italia da Euro, la Juve vale 50 milioni in più

Dopo il Venezuela, l'Italia di Spalletti batte anche l'Ecuador in amichevole negli Stati Uniti. Gli ultimi due test prima dell'Europeo ci saranno a giugno: il 4 con la Turchia di Montella a Bologna e il 9 con la Bosnia-Erzegovina a Empoli.

A Euro 2024 in Germania l'Italia debutta il 15 giugno contro l'Albania a Dortmund, poi gioca il 20 con la Spagna a Gelsenkirchen e il 24 con la Croazia a Lipsia.



Sabato torna in campo la Serie A. Alle ore 12.30 l'anticipo Napoli-Atalanta apre la 30esima giornata di campionato, poi alle 18 c'è Lazio-Juventus con l'esordio sulla panchina biancoceleste di Tudor al posto di Sarri (martedì di settimana prossima si ripete la stessa sfida a campi invertiti per la semifinale d'andata in Coppa Italia) e alle 20.45 Fiorentina-Milan.



Domenica è Pasqua e non si gioca, le altre cinque gare sono in calendario lunedì. Si chiude alle ore 18 con la Roma a Lecce e alle 20.45 il posticipo Inter-Empoli a San Siro. A 9 turni dalla fine i nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan, a sua volta a +3 sulla Juventus.

