Il Napoli campione d'inverno si prepara alla trasferta con la Juventus, seconda in classifica a -7 punti insieme al Milan. Bocciato sul mercato estivo così come l'Inter, stasera in campo a San Siro contro il Parma per la Coppa Italia.



