Le prime pagine di oggi, martedì 16 gennaio 2024 GALLERY

Stasera il posticipo di Juventus-Sassuolo chiude la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. Mentre in Arabia Saudita si preparano le semifinali della Supercoppa italiana: Napoli-Fiorentina giovedì e Inter--Lazio venerdì.



Intanto oggi si gioca anche in Coppa d'Africa (Burkina Faso-Mauritania, Tunisia-Namibia e Mali-Sudafrica), in Coppa d'Asia (Thailandia-Kyrgyzstan) e l'Arabia Saudita di Mancini contro Oman), in Inghilterra per la FA Cup (Wolverhampton-Brentford, Birmingham-Hull, Bolton-Luton, Bristol-West Ham ed Eastleigh-Newport), in Spagna per la Copa del Rey (Getafe-Siviglia, Athletic Bilbao-Alaves e Tenerife-Maiorca) e in Turchia per la coppa nazionale (in campo anche il Besiktas).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 16 gennaio 2024.