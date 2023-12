Archiviata la sedicesima giornata di campionato in Serie A con il posticipo vinto in rimonta dall'Atalanta sulla Salernitana, oggi è tempo di Coppa Italia. Stasera alle ore 21 si gioca Napoli-Frosinone: chi passa il turno incontrerà la vincente di Juventus-Salernitana (giovedì 4 gennaio). Domani a San Siro c'è Inter-Bologna: chi vince trova la Fiorentina ai quarti.



Oggi si gioca anche la semifinale del Mondiale per club tra i campioni d'Europa del Manchester City e i giapponesi dell'Urawa: chi vince va in finale contro i brasiliani del Fluminense, che hanno battuto 2-0 gli egiziani dell'Al-Ahly.

Turni infrasettimanali nella Bundesliga tedesca (Werder Brema-Lipsia, Borussia Dortmund-Mainz e Hoffenheim-Darmstadt) e nella Liga spagnola con Rayo Vallecano-Valencia, Atletico Madrid (eurorivale dell'Inter agli ottavi di Champions League)-Getafe e Granada-Siviglia.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 19 dicembre 2023.