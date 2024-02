Prime pagine 20 febbraio: Inter, in bocca al Cholo. Juventus meno Allegri, Koop dice sì. Milan, Pioli così no

Domenica sera il posticipo perso dal Milan a Monza ha chiuso la 25esima giornata di campionato in Serie A. Oggi è già tempo di Champions League: stasera a San Siro si gioca l'andata degli ottavi di finale tra Inter e Atletico Madrid.

Domani tocca al Napoli, che riceve il Barcellona con Calzona in panchina al posto dell'esonerato Mazzarri.

Intanto stasera scendono in campo anche i campioni d'Europa del Manchester City, attesi dal turno casalingo contro il Brentford in Premier League (domani c'è Liverpool-Luton).



Giovedì è in calendario il recupero Torino-Lazio in Serie A (ore 20:45), mentre nei playoff di ritorno in Europa League il Milan gioca a Rennes (ore 18:45) partendo dalla vittoria per 3-0 dell'andata a San Siro e la Roma ospita il Feyenoord (ore 21:00) dopo l'1-1 in Olanda.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 20 febbraio 2024.